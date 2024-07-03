Какую высокотехнологичную продукцию производят резиденты ОЭЗ «Технополис Москва»

Всего в ОЭЗ «Технополис Москва» работает около 200 предприятий. Потребность в импортозамещении существенно ускоряет темпы развития производства. Например, в 2023 году количество рабочих мест в сегменте микроэлектроники увеличилось на треть, а объем инвестиций — в 1,5 раза в сравнении с 2022 годом.

Компания «Микрон»

Лидер по количеству рабочих мест (свыше 1700), эта компания выпускает чипы для банковских карт, загранпаспортов, водительских удостоверений, транспортной карты «Тройка» и школьной карты «Москвенок». На предприятии изготавливают более 800 различных продуктов, и 59 из них поставили на поток в прошлом году.

Компания запустила две новые производственные линии. На одной монтируют микросхемы в пластиковый корпус — собирают более 40 различных видов устройств. Мощность линии позволяет производить до 18 миллионов изделий в год. Вторая линия производит чип-модули для пластиковых и сим-карт. Также «Микрон» в прошлом году начал выпускать радиочастотные метки.

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Компания «Некс-Т»

Здесь выпускают дисплеи, интерактивное оборудование, мультисенсорные панели, программно-аппаратные комплексы, моноблоки, компьютеры и средства вычислительной техники. В прошлом году разработали и запустили в серийное производство собственную материнскую управляющую плату с поддержкой российских процессоров «Элвис» и «Байкал».

До конца 2024-го только для собственных нужд предприятие планирует выпустить около 30 тысяч печатных плат. Кроме того, оно уже получило крупный предзаказ от российских компаний.

Компания «СКТБ ПР»

Компания «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» производит многофункциональных мобильных роботов и монтирует микросхемы на электронные платы собственной разработки.

В 2023 году здесь создали роботов-пожарных, которые могут заменить человека при тушении огня на атомных станциях, в шахтах, складских комплексах и на нефтеперерабатывающих предприятиях. Успешно пройдя испытания, первые аппараты отправились на российские АЭС.

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Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ)

НИИМЭ — один из ведущих разработчиков и производителей полупроводниковых изделий. В 2023 году предприятие выпустило на рынок кремниевые конденсаторы, которые применяют в оборудовании связи, навигации и радиолокации. Объем производства превысил один миллион изделий.

Кроме того, в прошлом году сотрудники института разработали экзоскелет для реабилитационной медицины. Сейчас разработка проходит испытания для усовершенствования функционала искусственного интеллекта.

Зеленоградский нанотехнологический центр

Здесь приступили к серийному производству 44-канальных оптических мультиплексоров. Это первые подобные отечественные телекоммуникационные устройства, которые обеспечивают высокоскоростную передачу данных в интернете.

Российский мультиплексор создан компанией на собственной компонентной базе, в том числе фотонных интегральных схемах. Он способен передавать по одному оптоволокну 44 различных потока информации — до 100 раз быстрее по сравнению с традиционными каналами. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до пяти тысяч фотонных устройств ежегодно. Первая серийная партия уже готова к поставке заказчику.

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