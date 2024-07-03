Российские школьники завоевали 13 медалей на Европейской географической олимпиаде (2024 г.)

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В Республике Сербия завершилась 10-я Европейская географическая олимпиада (EGeO 2024). Российская сборная — основная и юниорская команды — завоевала четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. Всего в международном соревновании принимали участие представители 11 стран.

Олимпиада состояла из теоретического и практического туров и мультимедийного теста. Ребята выполняли задания на английском языке.

Итоги международного состязания подводились индивидуально в двух возрастных категориях: основная команда (старшая группа, 16-19 лет) и юниорская команда (младшая группа, 12-15 лет). Для юниорской сборной участие в олимпиаде является одним из этапов подготовки к международным олимпиадам по географии.

Победители и призеры Европейской географической олимпиады из основной команды (старшая группа, 16-19 лет):

Золотые медали завоевали:

Егор Бахун, Школа № 1518, Москва;

Дина Ислямутдинова, Школа № 2054, Москва;

Ангелина Попова, Университетская гимназия МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва;

Тихон Пуляев, Московская школа на Юго-Западе № 1543.

Серебряные медали получили:

Данила Гаврилов, Лицей НИУ ВШЭ, Москва;

Артур Шлеин, Гимназия № 652, Санкт-Петербург.

Бронзовых медалей удостоены:

Иван Офицеров, Школа № 171, Москва;

Арсений Смаков, Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва.

Победители и призеры Европейской географической олимпиады из юниорской группы (младшая группа, 12-15 лет):

Серебряные медали получили:

Кристиан Рымарчук, Школа № 179, Москва;

Олег Цветков, Гимназия № 652, Санкт-Петербург.

Бронзовые медали завоевали:

Энжелина Гаязова, Экономико-математический лицей № 29, Ижевск;

Степан Клепов, Школа «Летово», Москва;

Артем Янцен, Лицей № 11, Челябинск.

Руководителями сборных команд выступили Павел Кириллов, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Дмитрий Богачев, доцент географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Анна Ромашина, учитель «Новой школы» города Москвы, Артур Петросян, аспирант кафедры демографии НИУ ВШЭ.

Подготовка российских школьников к олимпиаде проходила на установочных сборах, которые проводились на базе Университетской гимназии МГУ имени М.В. Ломоносова.

Справочно

Европейская географическая олимпиада (EGeO) проводится с 2015 года. Состязание призвано стимулировать интерес молодежи к географическим исследованиям, подчеркнуть важность географии как науки.

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