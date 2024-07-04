Завершено строительство несамоходной баржи-площадки проекта № 054.02

Под техническим наблюдением Обь-Иртышского филиала Российского Классификационного Общества завершено строительство несамоходной баржи-площадки класса РКО «Р1,2», для перевозки колесной и гусеничной техники проекта № 054.02.

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Технические характеристики судна:

грузоподъемность, т — 163;

валовая вместимость — 140;

водоизмещение в полном грузу, т — 235

длина по КВЛ, м — 35;

ширина по КВЛ, м — 8,5;

высота борта на миделе, м — 1,4;

высота надводного борта, м — 0,540.

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