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Судостроение и судоходство

Завершено строительство несамоходной баржи-площадки проекта № 054.02

Под техническим наблюдением Обь-Иртышского филиала Российского Классификационного Общества завершено строительство несамоходной баржи-площадки класса РКО «Р1,2», для перевозки колесной и гусеничной техники проекта № 054.02.

 © rfclass.ru

Технические характеристики судна:

  • грузоподъемность, т — 163;
  • валовая вместимость — 140;
  • водоизмещение в полном грузу, т — 235
  • длина по КВЛ, м — 35;
  • ширина по КВЛ, м — 8,5;
  • высота борта на миделе, м — 1,4;
  • высота надводного борта, м — 0,540.

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Источник: https://rfclass.ru/events/2024/07/r...y-barzhi-ploschadki-proekta-054-02/

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