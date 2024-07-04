Завершено строительство несамоходной баржи-площадки проекта № 054.02
Под техническим наблюдением Обь-Иртышского филиала Российского Классификационного Общества завершено строительство несамоходной баржи-площадки класса РКО «Р1,2», для перевозки колесной и гусеничной техники проекта № 054.02.
Технические характеристики судна:
- грузоподъемность, т — 163;
- валовая вместимость — 140;
- водоизмещение в полном грузу, т — 235
- длина по КВЛ, м — 35;
- ширина по КВЛ, м — 8,5;
- высота борта на миделе, м — 1,4;
- высота надводного борта, м — 0,540.
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