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Завершено строительство баржи-площадки «Двина-сплав-003» проекта РЕКГ.107
Под техническим наблюдением Северного филиала Российского Классификационного Общества завершено строительство сухогрузной баржи-площадки для перевозки генеральных грузов проекта РЕКГ.107.
Класс судна РКО — «Р1,2».
Основные характеристики:
Длина габаритная — 74,74 м
Ширина габаритная — 16,30 м
Высота борта - 2,3 м
Грузоподъемность — 1800 т
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Источник: rfclass.ru
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