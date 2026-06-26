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вчера 33
Katamaran Судостроение и судоходство

Завершено строительство баржи-площадки «Двина-сплав-003» проекта РЕКГ.107

Под техническим наблюдением Северного филиала Российского Классификационного Общества завершено строительство сухогрузной баржи-площадки для перевозки генеральных грузов проекта РЕКГ.107.

© rfclass.ru

Класс судна РКО — «Р1,2».

Основные характеристики:

Длина габаритная — 74,74 м

Ширина габаритная — 16,30 м

Высота борта - 2,3 м

Грузоподъемность — 1800 т

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Источник: rfclass.ru

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