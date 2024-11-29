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Katamaran 29 ноября 2024, 14:04 Судостроение и судоходство

На Самусьском ССЗ завершено строительство баржи-площадки проекта RDB 66.68МА-900

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На Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе (Томская область) завершено строительство баржи проекта RDB 66.68МА.

 © rfclass.ru

Назначение баржи: перевозка минерально-строительных грузов с погрузкой и разгрузкой грейферами г/п до 16 т, тарно-штучных грузов, опасных грузов в заводской таре или контейнерах, а также автотракторной техники с топливом в баках с нагрузкой на ось до 16 т и полной массой гусеничной техники до 70 т.

Технические характеристики судна проекта RDB 66.68МА-900:

Габаритная длина, м 97,65
Ширина, м 14,5
Осадка, м 2,74
Грузоподъемность судна, т 2500
Класс судна РКО М-СП3,5(лед30)

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Источник: https://rfclass.ru/events/2024/11/r...adki-klassa-proekta-rdb-6668ma-900/

RDB 66.68МА-900, баржа-площадка, Самусьский судостроительно-судоремонтный завод (Томская область
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