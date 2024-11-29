На Самусьском ССЗ завершено строительство баржи-площадки проекта RDB 66.68МА-900

На Самусьском ССЗ завершено строительство баржи-площадки проекта RDB 66.68МА-900Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе (Томская область) завершено строительство баржи проекта RDB 66.68МА.
Назначение баржи: перевозка минерально-строительных грузов с погрузкой и разгрузкой грейферами г/п до 16 т, тарно-штучных грузов, опасных грузов в заводской таре или контейнерах, а также автотракторной техники с топливом в баках с нагрузкой на ось до 16 т и полной массой гусеничной техники до 70 т.
Технические характеристики судна проекта RDB 66.68МА-900:
|Габаритная длина, м
|97,65
|Ширина, м
|14,5
|Осадка, м
|2,74
|Грузоподъемность судна, т
|2500
|Класс судна РКО
|М-СП3,5(лед30)
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