Нарьян-Марский авиаотряд получил новый вертолёт МИ-8МТВ1

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В Нарьян-Мар прибыл третий МИ-8МТВ1, изготовленный по заказу на заводе холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации «Ростех». По доброй традиции «восьмёрку» встретили водяной аркой.

Вертолёт готов к выполнению пассажирских, грузовых, санитарных, вахтовых рейсов, вылетам на спасательные операции и тушение ландшафтных пожаров.

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