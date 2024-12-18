ГТЛК поставила по одному вертолету КрасАвиа и 2-ому Архангельскому объединенному авиаотряду

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Вертолеты Ми-8МТВ-1 переданы в лизинг авиакомпаниям в рамках инвестпроекта по обновлению отечественного вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Воздушные суда произведены на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех).

На сегодня ГТЛК передала авиаперевозчикам 15 вертолетов по плану ФНБ-проекта на 2024 год и всего 41 воздушное судно с запуска программы в 2023 году.

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