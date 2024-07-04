Птицефабрика «Октябрьская» в Мордовии запустила новый цех

© stolica-s.su

Новая площадка введена в эксплуатацию в Лямбирском районе недалеко от села Пензятка.

Это уже пятый по счёту новый цех агрофирмы. С начала запуска показывает эффективность в полтора раза выше, чем на основной площадке. За год цех должен принести около 14 тысяч тонн мяса.

10 боксов рассчитаны на 800 тысяч золотистых голов европейской породы.

Инвестиции в строительство и оборудование новой площадки составили 1,2 млрд рублей.

Особое внимание при строительстве было обращено на вентиляции производственного помещения. 18 установок со скорость 3 метра в секунду избавляют бокс от лишних испарений.

Новая площадка создала вакансии на 28 новых рабочих мест. Всего в агрофирме работают более 2 тысяч человек, это одно из самых крупных предприятий в регионе.

https://ria.ru/...zt8rea448465022

Фото — https://stolica...2a2i7l286556064

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.