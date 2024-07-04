На «Верфи братьев Нобель» заложен ледокольный буксир «Нарвская застава» проекта 3262
На «Верфи братьев Нобель» (Ярославская область) заложен ледокольный буксир «Нарвская застава» проекта 3262 для Санкт-Петербурга.
Торжественная церемония закладки ледокольного буксира «Нарвская застава» проекта 3262 прошла на «Верфи братьев Нобель». Заказчик — комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Ледокол спроектирован отечественным специалистами из компании «Инженерный центр судостроения». Контракт на строительство буксира был подписан в декабре 2023 года. Срок постройки судна — до конца 2026 года.
Буксир способен решать целый спектр разных задач: разрушение ледяного покрова для прокладывания путей другим судам и оказания им необходимой помощи при движении во льдах, предотвращение затопления прибрежных территорий, обеспечение экологической безопасности акватории, проведение спасательных операций, тушение пожаров на других судах и другое.
|Основные характеристики буксира проекта 3262:
|Длина наибольшая, м
|42,5
|Длина по КВЛ, м
|38
|Ширина по КВЛ, м
|11,8
|Высота борта, м
|5,2
|Осадка по КВЛ, м
|3,8
|Надводный габарит по несъемным частям при осадке по КВЛ, м
|5
|Водоизмещение порожнем, т
|655,7
|Энергетическая установка
|2х1800 кВт
|Скорость, уз
|ок.11,0
|Экипаж, чел
|8
|Автономность, сут.
|5
Судно должно быть построено до конца 2026 года. Эксплуатировать объект будут в акваториях рек Нева и Свирь на всей протяженности судоходных путей, а также Ладожского и Онежского озер и в прибрежных районах Финского залива, примыкающих к территории Ленинградской области.
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