Холдинг «Вертолёты России» поставил Ми-8МТВ-1 на Камчатку

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Вертолёт изготовлены на Казанском вертолётном заводе в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией. Машина передана в авиакомпанию «Витязь-Аэро».

Машину можно оборудовать двумя дополнительными наружными топливными баками общей емкостью 1830 литров. Благодаря этому вертолёт обладают увеличенной дальностью полета — до 1050 км без дозаправки. Это особенно актуально для регионов, в которых есть маршруты большой протяженности.

Вертолёт Ми-8МТВ-1 передан эксплуатанту в грузовом варианте исполнения. Контракт на поставку воздушного судна был подписан 28 июня 2019 года.

Машина оборудована бортовой стрелой с лебедкой (ЛПГ-150М), грузоподъёмностью до 300 кг, позволяющей проводить спасательные операции. Также выполнена доработка под установку внешней тросовой подвески, на которой можно перевозить груз, максимальным весом до 4 тонн — в зависимости от дальности полета, высоты посадочных площадок над уровнем моря, температуры воздуха и ряда других факторов. Подготовлено место под установку дополнительных топливных баков, что может значительно увеличить дальность полетов.

Многоцелевые Ми-8МТВ-1 имеют уникальные лётно-технические и эксплуатационные характеристики. Например, вертолеты могут летать практически в любых климатических условиях при температуре от -50 до +50 градусов. Также машины способны действовать с необорудованных площадок при автономном базировании.

«Ми-8 — один из наиболее востребованных на рынке вертолетов, которые производят предприятия Ростеха. Машину отличает надежность и неприхотливость. В их основе — проверенные технические решения. Эти качества особенно актуальны для авиаперевозчиков, которые эксплуатируют вертолеты в суровых условиях. Например, на Крайнем Севере или в высокогорье. Сегодня мы поставили новый Ми-8МТВ-1 в Ненецкий автономный округ. Это третья машина такого типа, которую получил местный авиаперевозчик с 2023 года. Ещё один вертолёт направился на Камчатку. В регионе он будет выполнять широкий круг задач в гористой местности, в том числе поможет развить региональный туризм», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Машины можно оснастить медицинскими модулями для санитарных рейсов. Кроме того, на «восьмерки» установлено улучшенное светотехническое оборудование для полетов в условиях низкой видимости.

«ГТЛК как институт развития транспортной отрасли большое внимание уделяет работе с регионами. Мы видим высокую социальную значимость вертолетных перевозок для Ненецкого автономного округа, внимание властей к этому сегменту транспорта и рады содействовать обновлению парка. ГТЛК фиксирует большой спрос на вертолёты Ми-8, и мы рассматриваем возможность расширения действующих программ льготного лизинга на эти воздушные суда, чтобы обеспечить потребности всех заинтересованных сторон», — прокомментировал глава ГТЛК Евгений Дитрих.

https://rhc.ru/...-8mtv1kamchatka

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