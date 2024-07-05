На АСЗ началось строительство плавучего транспортного дока «Амур» проекта 17574

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На Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) заложили новый плавучий транспортный док проекта 17574 «Амур». Об этом сообщает пресс-служба ОСК.

«Амур» — принципиально новое плавучее сооружение, которое повысит эффективность работы предприятия, и расширит номенклатуру строящихся заказов. Он будет отличаться повышенной мореходностью и обеспечит транспортировку различных типов плавучих сооружений по Амуру от места их постройки до Владивостока. При его строительстве будут использованы самые современные судостроительные технологии и оборудование.

Док предназначен для транспортировки кораблей и судов доковой массой до 7500 тонн и способен принимать суда длиной до 150 метров. Благодаря изменяемой осадке, док может как заходить в русло Амура, вплоть до акватории Амурского завода, так и совершать переходы в прибрежной морской зоне с волнением до 6 баллов. На «Амуре» смогут комфортно разместиться экипаж и 30 человек сопровождающей команды перевозимого судна в течение 20 дней.

Строительство дока осуществляется в рамках доковой программы Объединенной судостроительной корпорации. Проект разработан Центральным морским конструкторским бюро ОСК «Алмаз».

Краткие характеристики плавдока:

Длина — 177,8 м

Ширина — 32 м

Осадка — 3-5 м

Грузоподъёмность — 7500 т

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