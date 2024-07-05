Спущен на воду буксир проекта РЕГК.125

Северным филиалом Российского Классификационного Общества продолжается техническое наблюдение за строительством второго буксирного судна по проекту РЕГК.125.

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Характеристики:

Класс судна РКО — Р1,2(ЛЁД10)А

Мощность главных двигателей — 2×214 кВт

Длина габаритная — 28,20 м

Ширина габаритная — 7,20 м

Высота габаритная — 9,01 м

Высота борта на миделе — 2,65 м

Осадка по КВЛ — 1,1 м

Членов экипажа (максимальное количество) — 8 человек

Тип судна — буксир

Назначение — буксировка судов и плавучих объектов

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