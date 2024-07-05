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Судостроение и судоходство

Спущен на воду буксир проекта РЕГК.125

Северным филиалом Российского Классификационного Общества продолжается техническое наблюдение за строительством второго буксирного судна по проекту РЕГК.125.

 © rfclass.ru

Характеристики:

  • Класс судна РКО — Р1,2(ЛЁД10)А
  • Мощность главных двигателей — 2×214 кВт
  • Длина габаритная — 28,20 м
  • Ширина габаритная — 7,20 м
  • Высота габаритная — 9,01 м
  • Высота борта на миделе — 2,65 м
  • Осадка по КВЛ — 1,1 м
  • Членов экипажа (максимальное количество) — 8 человек
  • Тип судна — буксир
  • Назначение — буксировка судов и плавучих объектов

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Источник: https://rfclass.ru/events/2024/07/r...ksirnogo-sudna-po-proektu-regk-125/

Буксир, РЕГК.125
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