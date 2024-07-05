На ЧЭМК введена в эксплуатацию новая насосная станция

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Строительство насосной станции было обусловлено вводом в строй новой печи в плавильном цехе № 7. Конструкция печи изменилась — ее низкий зонт не позволяет теперь вредным выбросам вырваться наружу, отправляя всю пыль в газоочистной комплекс. Одновременно с этим значительно добавилось число водоохлаждаемых элементов (труботечки, крыша зонта и др.), которые требуют большего количества воды. Чтобы все оборудование работало в соответствие с заданным функционалом и КПД, рядом с цехом построена новая насосная станция.

Сумма инвестиций составила более 420 млн рублей.

С вводом в эксплуатацию насосной станции повысится экологическая и энергетическая эффективность работы плавильного цеха № 7.

«Каждая печь с низким зонтом потребляет минимум 900 кубометров воды в час и для нее требуется создать в трубах давление не менее 2,5 атмосфер. Весь общецеховой расход воды после модернизации увеличился на 400-450 кубометров в час, — говорит главный инженер по ремонтам ЧЭМК Михаил Фролов. — Чтобы цех не испытывал дефицита воды и была задумана принципиально иная система гидроподачи. А чтобы избежать незапланированной водопотери и иных утечек воды — насосную станцию построили в непосредственной близости от плавильного цеха. Это же позволит тратить на работу насосов меньше электричества. Налицо энергетическая и экологическая эффективность».

На сегодняшний день ЧЭМК является одним из крупных предприятий Челябинской области, где полностью исключен сброс загрязняющих веществ в водоемы. В результате строительства дополнительных оборотных циклов, отстойников с насосными станциями на выпусках ливневых канализаций от комбината, путем создания замкнутого цикла промышленного водоснабжения решена проблема сбросов производственных стоков в реку Миасс. Более чем в два раза сокращен забор свежей воды, которая идет на подпитку оборотных циклов.

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