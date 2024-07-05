Новый судовой двигатель "РУМО-535" спроектирован с применением российского программного обеспечения © sudostroenie.info

Нижегородский завод энергетического и нефтегазового машиностроения АО «РУМО» применил при проектировании нового судового двигателя «РУМО-535» отечественное программное обеспечение от разработчика «Аскон».

В частности, конструкторы «РУМО» использовали систему трехмерного моделирования «Компас-3D», систему управления жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM», систему автоматизированного проектирования технологических процессов «Вертикаль» и систему управления нормативно-справочной информацией «Полином:MDM».

С помощью программных инструментов были разработаны цифровые модели деталей и сборочных единиц изделия и конструкторская документация, а также на основе полученных 3D-моделей выполнены прочностные расчеты, добавляют в компании «Аскон».

Напомним, двигатель «РУМО-535» предназначен для использования на судах класса «река-река» и «река-море» в качестве главного двигателя, основного или резервного электроагрегата.

В октябре 2023 года, после завершения цикла испытаний, на двигатель «РУМО-535» было получено одобрение Российского морского регистра судоходства (РС). В апреле 2023 года АО «РУМО» заключило соглашение о стратегическом партнерстве с ПАО «Завод «Красное Сормово» (входит в ОСК), предусматривающее стратегическом сотрудничестве по направлениям судовых главных и вспомогательных энергетических установок и двигателей. В настоящее время завод «РУМО» готовится к серийному запуску судовых дизельных двигателей «РУМО-535».

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