В Нижнем Новгороде началось серийное производство дизельного мотора G 2.5
Группа компаний «Современные транспортные технологии» объявила о запуске серийного производства дизельного двигателя G 2.5 на заводе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба фирмы на своей официальной странице во ВКонтакте.
Производственные мощности завода составляют 20 тысяч квадратных метров, и весь процесс сборки полностью автоматизирован. Роботизированные комплексы перемещают детали, автоматика выполняет сборку и контроль параметров, а MES-система и машинное зрение обеспечивают точность на каждом этапе. Сборочные роботы работают на 14 основных операциях, а система «умного стеллажа» упрощает задачу оператора, подсвечивая нужную деталь.
Двигатель G 2.5 доступен в нескольких модификациях мощностью 149,6 л. с., соответствующих экологическому стандарту «Евро-5». Модификации отличаются навесным оборудованием, формой поддона картера и величиной максимального крутящего момента. Версия G51A агрегатируется с 5-ступенчатой коробкой передач, а G51B, G51C и G51D — с 6-ступенчатой. Двигатели с индексом B предназначены для грузовиков «Валдай 8», моторы с индексом C — для автомобилей «Газель NN» и «Соболь NN», а вариант D — для автобусов Citymax 8.
В скором времени в линейке G 2.5 появятся версии мощностью до 190 л.с., соответствующие шестому экоклассу, предназначенные для спецтехники и дизель-генераторов. На автомобили с двигателями G 2.5 предоставляется гарантия до 4 лет или 200 тысяч километров пробега.
Проект реализован компанией «Нижегородские грузовые автомобили» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Программа локализации уже прошла несколько этапов, и часть из них завершена. Компоненты, включая электронные блоки управления (ЭБУ), топливную аппаратуру и стартеры, производятся отечественными поставщиками. После завершения всех этапов доля российских узлов достигнет 80%.
