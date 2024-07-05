В Нижегородской области открыли завод автокомпонентов «Линк»

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Проектная мощность производства составит 300 тыс. машинокомплектов в год, выйти на нее планируется не ранее 2025 года.

Предприятие «Линк» — правопреемник иностранной компании «Леони». Ранее предприятие являлось одним из трех ведущих в стране по выпуску жгутов проводов, но в 2022 году по решению иностранных акционеров остановило производство продукции.

«В прошлом году компанию выкупил нижегородский инвестор, который оценил перспективы рынка и потенциал развития автомобилестроения в стране и принял решение возобновить производство».

По словам собственника предприятия «Линк» Ильи Чернева, компания ориентируется не только на изготовление востребованной продукции, но и ведет собственные разработки.

«Мы смотрим в будущее и ставим на уникальность и качество продукции. Особое внимание планируем уделить развитию инжиниринговых компетенций полного цикла. Например, сейчас наши специалисты разрабатывают жгуты проводов для высокотехнологичного и экологичного электромобиля «Атом», поставка продукции для которого планируется в следующем году. Также мы ведем переговоры с белорусско-китайским предприятием «БелДжи» и автомобильным заводом «Урал». А пока плотно сотрудничаем с «АвтоВАЗом» — изготавливаем жгуты проводов для модельного ряда автомобилей «Лада».

Планируется, что до конца 2024 года на предприятии будет выпущено 50 тыс. машинокомплектов.

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