В Кукморском районе Татарстана запущен новый молочный комплекс

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В Кукморском районе введён в эксплуатацию молочный комплекс на 1500 голов КРС.

Объект включает в себя автоматизированный доильный зал, в котором одновременно могут обслуживать до 50 коров. Всего в комплексе сейчас содержится 1337 голов. К концу года их число планируют довести до 1500.

Каждый день производится 23 тонны молока, в перспективе планируется выйти на 44 тонны. Среднесуточный надой на одну корову составляет 33,3 литра.

Также в районе ведётся строительство новой молочно-товарной фермы на 4800 голов. Проект реализуется в 4 этапа до 2028 года. В настоящее время идет строительство коровников на 1200 голов КРС, помещение доильного зала на 50 мест, родильного отделения, водонапорной башни, временной подъездной дороги и освещения. Первый этап планируется завершить до конца этого года. Здесь же организовано производство отдельных элементов оборудования для коровников.

© tatarstan.ru

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