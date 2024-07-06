ГТЛК поставила свыше 50 автобусов и троллейбусов для трех регионов России

© t.me

На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков Московской области, Владикавказа и Петрозаводска городской пассажирский транспорт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) и инвестпроекту с использованием средств ФНБ.

За 5 дней ГТЛК поставила:

✔️40 автобусов ЛиАЗ-529265-03 для Московской области (ФНБ)

✔️8 автобусов СИМАЗ 2258-0000010-538 для Владикавказа (ФНБ)

✔️5 троллейбусов «Авангард» для Петрозаводска (БКД)

Поставки осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.