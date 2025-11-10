14 красных брендированных троллейбусов «Авангард» поставлены в город Калугу
14 красных брендированных троллейбусов «Авангард» с автономным ходом 20 км поставлены в город Калугу точно в срок с четким соблюдением графика в рамках контракта, заключенного
Троллейбусы «Авангард» производства АО «Транс-Альфа» готовы стать частью маршрутной сети города Калуги и с комфортом осуществлять перевозку пассажиров как по линии, так и в районы, где отсутствуют троллейбусные сети.
Конструктивное и деловое общение, четко выстроенные коммуникации и соблюдение договоренностей, выполнение взятых на себя обязательств укрепили доверие к заводу со стороны заказчика: в общей сложности по двум заключенным контрактам в период с сентября 2025 года до 31 марта 2026 года троллейбусный парк города Калуги пополнится 53 троллейбусами «Авангард» с автономным ходом 20 км.
