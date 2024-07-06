В Татарстане запущен завод по производству тротуарной плитки

© tatarstan.ru

В Татарстане на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра запустили первый в республике завод по производству тротуарной плитки.

Это проект компании «Выбор Поволжье». Инвестиции в него составили 1,8 млрд руб.

Суточная производительность предприятия — 3,5 тыс. кв. м тротуарной плитки, 9 тыс. штук бетонных бортовых дорожных камней и 25 тыс. штук бетонных бортовых тротуарных камней.

Основным видом деятельности предприятия являетс производство изделий из бетона для использования в строительстве, в качестве дополнительных — производство товарного бетона, прочих изделий из гипса, бетона или цемента, производство кровельных работ, а также строительные специализированные работы.

Сегодня 14% тротуарной плитки в России производится на предприятиях ГК «Выбор». Её дилерская сеть охватывает 64 региона, на 2022 год в группу компаний входит 7 собственных заводов. В Зеленодольске открылся восьмой.

© tatarstan.ru

https://rt.rbc....bljoyu339017871

https://zpravda...otuarnoy-plitki

Фото — https://zelenod...mgs7up275295748

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