В деревне Усть-Куда Иркутского района открылся новый детский сад

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В посёлке Усть-Куда Иркутского района открыли детский сад на 145 мест. Новый садик оснащён всем необходимым оборудованием для комфортного пребывания детей и качественного образовательного процесса.Двухэтажное здание начали строить в 2022 году, работы завершили в 2023 г. В 2024 году учреждение получило лицензию на образовательную деятельность. В детском саду полностью выполнены отделочные работы, установлено необходимое кухонное оборудование, мебель и бытовая техника. На территории также оборудованы детские игровые площадки. В новом детском саду будут работать две младшие группы, одна старшая, одна средняя и две подготовительные группы. Каждая группа имеет свои раздевалки, игровые комнаты, буфетные, спальни и санузлы. Также в здании предусмотрены прачечная, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет и пищеблок.

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