Компания Houseboat построила первый российский плавучий электрический дом

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Компания Houseboat, занимающаяся строительством плавучих домов, построила и запустила в эксплуатацию первый в России электрический хаусбот нового поколения. Этот инновационный проект разрабатывался в течение двух лет, он обладает всеми свойствами экологического транспорта и полностью приспособлен для круглогодичного комфортного проживания даже при минусовой температуре, так как способен вмерзать в лед.

Как и в случае с электромобилями, хаусбот питается от аккумуляторных батарей и управляется процессором. Максимальная скорость, которую он развивает, составляет до 15 км/час, и в среднем запаса батарей при такой скорости хватает на 3,5-4 часа, на скорости 8 км/час можно пройти около 18-20 часов. Плавучий дом также оснащен дизельным генератором, который может использоваться для передвижения в течение примерно 80 часов, в зависимости от запаса топлива.

Существует и третий режим — если запустить дизель-генератор, который заряжает аккумуляторы, то этот хаусбот может идти со скоростью 8 км/ч неограниченное время, — отметил глава компании Александр Климчук.

При мощности стационарного двигателя в 100 кВт, искусственно ограниченного до 30 кВт, он обладает высокой мощностью и дальностью хода. Построенный по типу катамарана и весящий 30 тонн, Электрическая хаусбот бесшумно скользит по воде и обладает высокими техническими характеристиками. В передней части дома расположены солнечные батареи, которые позволяют подзаряжать его на ходу.

Площадь хаусбота составляет 43 квадратных метра, дополнительно к которым можно использовать 60 квадратных метров открытых палуб или террас. В плавучей студии есть просторная комната, кухня-гостиная, ванная и баня на дровах.

Электрический хаусбот был специально подготовлен для заказчика из Нижнего Новгорода и спущен на воду в Московской области, где находится верфь компании.

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