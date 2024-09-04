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Авиация

Самолет Ил-114-300 продолжает программу летных испытаний в новой ливрее ОАК

 © www.uacrussia.ru

Опытный образец самолета Ил-114-300 получил новую корпоративную ливрею Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в Госкорпорацию Ростех). Для покраски воздушное судно перелетело из подмосковных Луховиц в Ульяновск.

Для нанесения покрытия использовались краски отечественного производства. После завершения технологического цикла покраски самолет продолжил летные испытания. В настоящее время разработчик самолета — ПАО «Ил» (входит в ОАК Ростеха) — выполняет программу заводских летных испытаний и готовится к началу сертификационных полетов.

«Программа испытаний насыщенная. Самолёт совершил уже более 30 полетов, некоторые из них имели продолжительность более семи часов. Испытания подтверждают сходимость с расчетами, самолет демонстрирует отличные летные характеристики, — сообщил управляющий директор ПАО „Ил“ Даниил Бренерман. — Региональный Ил-114-300 предназначен для обеспечения транспортной связанности страны, в том числе регионов Дальнего Востока.

Он станет одним из важных элементов стратегии развития российской региональной авиации и разрабатывается с учетом требований ключевых региональных перевозчиков».Ил-114-300 призван заменить устаревающий парк Ан-24. Он создается в кооперации с ведущими российскими разработчиками систем и оборудования.

Значительная часть оборудования поставляется предприятиями Госкорпорации Ростех.Сегодня все самолеты гражданской линейки ОАК, от самого большого широкофюзеляжного Ил-96-400М до регионального Ил-114-300, носят единую ливрею ОАК, наглядно демонстрируя единую стратегию развития гражданского авиастроения в России. Эту ливрею, представленную впервые в 2022 году, уже «примерили» опытные образцы ближнемагистрального «Суперджет 100», среднемагистральных МС-21 и Ту-214.

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Источник: https://www.uacrussia.ru/ru/press-c...etnykh-ispytaniy-v-novoy-livree-oak

Ил-114-300, ОАК
  • Нет аватара exVHM.ru
    05.09.2408:27:41

    чессказать не понимаю всех этих «новостей» с ливреями на этапе испытаний и сертификации.

    Был самолет выкрашен в белую краску с синей полосочкой — стал в ливрее ОАК…

    Вижу только пару поводов для создания такой шумихи и поводы эти весьма сомнительны, как по мне…

    Отредактировано: exVHM.ru~08:32 05.09.24
    #1288261
    • Нет аватара Василий74
      06.09.2408:11:03

      О каких-нибудь достижениях надо же отчитаться народу!

      #1288303
  • Нет аватара BRO
    05.09.2411:23:44

    Когда уже на линии выйдет?

    #1288271
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