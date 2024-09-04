Пензенский завод силового оборудования открыл новую площадку

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Новый корпус введен в эксплуатацию на Пензенском заводе силового оборудования. Создано 300 рабочих мест.

В последние годы на Пензенском заводе силового оборудования проведено техническое перевооружение, направленное на совершенствование научной, технологической, производственной базы предприятия. Это привело к увеличению производительности труда и улучшению качества выпускаемой продукции. Для расширения производства был приобретен производственный корпус площадью 12 500 квадратных метров.

В настоящее время корпус соответствует современным требованиям к труду и отдыху работников. Закуплено новое оборудование, в том числе станки пензенского «СтанкоМашСтроя».

© pnzreg.ru

ПЗСО специализируется на производстве силового электрооборудования для тягового подвижного состава и городского электрического транспорта. Специалистами освоен выпуск дросселей, реакторов, шунтов индуктивных, запирающих контуров. Электрооборудование применяется в конструкции нового троллейбуса «Синара», новых электровозах, тепловозах.

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