В Самаре на городские маршруты вышли 69 новых автобусов российского производства

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В среду, 4 сентября, городскому округу Самара передали 69 новых газомоторных автобусов российского производства для муниципальных перевозок. В мероприятии принял участие врио губернатора Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил: обновление общественного транспорта является одним из больших приоритетов работы регионального Правительства и городской Администрации.

Особое внимание вопросам развития общественного транспорта было уделено и на недавней встрече Президента России Владимира Путина и руководителя области Вячеслава Федорищева.

«Знаем, что изношенность высокая, и поэтому сделали акцент на том, чтобы как можно быстрее закупать большое количество нового общественного транспорта — это и трамваи, и автобусы. Мы запланировали на ближайшие 5 лет на 80% обновить парк транспорта, закупить более 1500 новых автобусов, более 250 новых трамваев. Вот сейчас уже видим первые результаты. Нам пришло 69 новых автобусов, произведенных в России. Они комфортные, подходят по всем современным экологическим стандартам. Это первый шаг — будем продолжать обновлять», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

© tlt.ru

Новые газомоторные автобусы марки «LOTOS 105C-02», произведенные в Набережных Челнах, соответствуют всем требованиям для перевозки пассажиров. Они оснащены системами видеонаблюдения, информирования, ГЛОНАСС, системой кондиционирования и обогрева, зарядными устройствами, а также оборудованы для маломобильных граждан. Вместимость составляет 92 человека, количество посадочных мест — 25.

Говоря о достоинствах новой техники, водитель подчеркнул: в ней присутствует все, что необходимо для комфортной работы.

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