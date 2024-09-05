КАМАЗ запускает робототехнические комплексы в цехе сборки рам

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За несколько месяцев роботы должны освоить изготовление детали рамы, которая используется для многих моделей грузовиков поколения К3.

В месяц в цехе изготавливается порядка 10-12 тысяч таких узлов как буксирная и третья поперечина на рамы, и если новым помощникам удастся взять на себя сварку значительной части этой номенклатуры, это будет хороший вклад в выполнение коллективом плана производства, рассказал начальник цеха сборки рам Артём Баширов.

«Обслуживать две робототехнические ячейки будет один оператор, он будет по очереди закладывать и закреплять заготовки на специальной оснастке, выбирать и запускать программу сварки».

На предприятии планируют расширять перечень операций, которые выполняют роботы. В перспективе освоение сварки порядка 38 различных поперечин — программы для них разработают специалисты Технологического центра «КАМАЗа».

Запуск в эксплуатацию двух сварных ячеек в цехе сборки рам наметили на декабрь 2024 года, но роботизация на прессово-рамном заводе будет продолжена. В 2025 году появятся новые агрегаты, специализирующиеся на сварке бортов, востребованы они и на участке оригинальных деталей цеха шасси.

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