В Москве появилась новая дорога. Она связывает скоростной диаметр и Симферопольское шоссе

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Участок дороги длиной 4,4 км был открыт на юге Москвы 5 сентября. Это соединительный участок между Московским скоростным диаметром (МСД) и Симферопольским шоссе.

Тем самым завершаем формирование МСД на юге столицы за пределами МКАД. Автомобилисты получили прямой выезд с МСД в сторону области, бессветофорная магистраль идет параллельно путям МЦД-2.

Теперь автомобилистам будет проще добираться в районы Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное, а также в подмосковное поселение Булатниковское.

Более километра созданных дорог — это «искусственные» сооружения: тоннель под МКАД, мост через реку Битцу и эстакада-съезд с МСД на Симферопольское шоссе в сторону области.

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