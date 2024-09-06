Воронино: новости из жизни усадьбы в Ярославской области

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После долгого перерыва я, наконец, увидел, что нового произошло в имении Леонтьевых за последнее время. Главное и самое грандиозное — это, конечно, реставрации колокольни, которая успешно завершилась. Светлая, стройная и очень красивая, она, как духовный маяк, парит над округой, сообщая важную новость — эта усадьба полностью восстановлена.

Главный дом имения Леонтьевых сейчас тоже частично находится на реставрации — работы ведутся на фасадах первого — каменного этажа.Появился в Воронино и птичник, который привлекает внимание гостей усадьбы.

Неизменно в Воронино одно — особая, трогательно-лирическая красота этой усадьбы. Посмотрите, как прекрасен тенистый парк в свете редких лучей августовского солнца! Как фарфоровым свечением сияют на пруду водяные лилии! Каждый уголок усадьбы хочется снимать снова и снова.

Фотографии колокольни.2015 год.

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