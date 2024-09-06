стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Фотофакты

Воронино: новости из жизни усадьбы в Ярославской области

 © ic.pics.livejournal.com

После долгого перерыва я, наконец, увидел, что нового произошло в имении Леонтьевых за последнее время. Главное и самое грандиозное — это, конечно, реставрации колокольни, которая успешно завершилась. Светлая, стройная и очень красивая, она, как духовный маяк, парит над округой, сообщая важную новость — эта усадьба полностью восстановлена.

Главный дом имения Леонтьевых сейчас тоже частично находится на реставрации — работы ведутся на фасадах первого — каменного этажа.Появился в Воронино и птичник, который привлекает внимание гостей усадьбы.

Неизменно в Воронино одно — особая, трогательно-лирическая красота этой усадьбы. Посмотрите, как прекрасен тенистый парк в свете редких лучей августовского солнца! Как фарфоровым свечением сияют на пруду водяные лилии! Каждый уголок усадьбы хочется снимать снова и снова.

Фотографии колокольни.2015 год.

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

 © ic.pics.livejournal.com

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://vadimrazumov.ru/844346.html

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


реставрация, благоустройство, Ярославская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,