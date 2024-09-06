В Кургане открыли новое производство

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5 сентября, на Курганском заводе энергетических технологий в Курганском индустриальном парке состоялся запуск новой производственной линии по выпуску полиэтиленовых труб больших диаметров.

В рамках программы субсидирования лизинга правительством Курганской области предприятию выделено более 33 млн рублей. Всего на создание нового производства был направлен 91 млн рублей инвестиций. Создано 17 новых рабочих мест.

Новая производственная линия позволит предприятию выпускать трубы из полиэтилена разного диаметра — от 560 мм до 1200 мм.

Продукция предназначена для использования в трубопроводах хозяйственно-питьевого водоснабжения, для транспортировки газообразного топлива, а также в качестве защитной оболочки стальных труб от механических повреждений и внешнего воздействия.

Основными потребителями новой продукции станут предприятия жилищно-коммунального комплекса и энергетики Уральского федерального округа.

Напомним, что Курганский индустриальный парк стал первой такой площадкой в Зауралье. Благодаря индивидуальной программе социально-экономического развития Курганской области резидентами парка по договорам лизинга получено 204 млн рублей на закупку самого современного оборудования, что позволило им развивать свои производства. В свою очередь, за время своей деятельности, предприятия-резиденты заплатили в бюджет более 2,5 млрд рублей налогов. Новые производств а в Курганском индустриальном парке открываются регулярно .

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