Компания «Витулус СМЕ» выпускает аппараты лазерной очистки HTF CLEAN 200

HTF CLEAN 200 — аппарат российского производства, разработанный для повышения эффективности промышленных процессов очистки. Предлагая максимальную производительность и идеальный результат, он остается простым в использовании и избавляет владельцев от затратных услуг по его обслуживанию. Эта мощная модель сегодня по праву считается отличной альтернативой иностранным аналогам, сочетающей в себе уникальный авторский дизайн, надежность и эргономичность.

© htf-clean.com

Как профессиональный станок начального уровня, HTF CLEAN 200 подойдет для широкого спектра задач промышленного клининга. Он специально разработан для работы с пресс-формами среднего размера, для ремонта автомобилей и очистки фасадов из любого материала. Благодаря компактности и весу в 19 кг, станок легко переносить и устанавливать на различных объектах, а его скромная мощность потребления позволяет подключаться практически к любой розетке.

© htf-clean.com

Данная модель эффективно справляется с ржавчиной, коррозией, любыми покрытиями, оксидами, граффити и другими загрязнениями, обеспечивая идеальную очистку. При этом HTF CLEAN 200 полностью сохраняет целостность обрабатываемых поверхностей, что очень важно во многих отраслях.

© htf-clean.com

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