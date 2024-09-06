Sollers запустил во Владивостоке производство автобусов под собственным брендом

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Серийное производство туристических и междугородних автобусов под брендом Sollers запущено на площадке завода «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке. В планах значится выпуск до 1500 автобусов в год с поэтапным углублением локализации, сообщает пресс-служба компании «Соллерс».

Туристический автобус Sollers SA9, имеющий длину 12 метров, способен вместить до 51 пассажира. Он комплектуется дизельным двигателем мощностью 370 л.с. экологического стандарта «Евро-5». Объем багажного отсека составляет 9,1 куб. м. Также автобус SA9 оснащен комплексом электронных систем безопасности, в числе которых: ABS, антипробуксовочная система ASR, система стабилизации кузова ESC, круиз-контроль с управлением на руле, а также система камер обзора снаружи и внутри. Помимо этого, опционально доступны система предупреждения о выходе из полосы движения, ассистент контроля слепых зон и система предупреждения о лобовом столкновении.

Что касается салона, то там установлены кресла с регулировкой наклона спинки, индивидуальные дефлекторы вентиляции, раскладные столики, USB-порты для подзарядки мобильных устройств, система кондиционирования и атмосферное освещение салона. Отдельно предусмотрена возможность установки санузла и холодильника.

Семейство междугородних автобусов Sollers SA6 состоит из автобусов большого и среднего классов. В первом случае — это 12-метровый автобус пассажировместимость до 51 человека. Здесь используется двигатель мощностью 330 л.с., а объем багажного отсека равен 6,3 куб. м. Во втором случае автобус имеет длину 9 метров, а пассажировместимость — 35 человек. Он оснащен менее мощным (245 л.с.) мотором. Объем багажного отсека составляет 3,3 куб. м. Оба двигателя тоже удовлетворяют нормам «Евро-5». Салоны обеих версий имеют сиденья с регулируемым наклоном спинок и комбинированной отделкой, а также кондиционер.

Гарантия производителя на автобусы Sollers составляет 2 года или 150 тысяч км пробега. Их продажи запланированы на декабрь 2024 года.

© www.autostat.ru

В торжественной церемонии открытия производства во Владивостоке принял участие первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров. Он отметил, что производство туристических и междугородних автобусов Sollers будет способствовать активному развитию внутреннего туризма и повышению транспортной мобильности населения. Чтобы дополнительно простимулировать поставки таких автобусов, по ним в программе льготного лизинга вводится повышенная скидка.

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