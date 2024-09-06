В Чунском районе Приангарья открылся детский сад

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Новый детский сад на 140 мест открыли в посёлке Октябрьский Чунского района Иркутской области. Его возвели в рамках федеральной программы ликвидации последствий паводка взамен повреждённого во время наводнения в 2019 году детского сада № 3. Всего на строительство и оснащение детского сада было направлено 366,3 миллиона рублей, из них 233,1 миллиона — из федерального бюджета. Здание располагается по новому адресу, учреждение теперь будет называться детский сад № 3 «Боровичок». Детский сад рассчитан на шесть групп, сейчас сформировано пять групп, которые будут посещать 111 детей, в том числе 17 малышей — группу раннего развития, 20 человек — подготовительную группу, остальные дошкольники станут воспитанниками младших и средних групп.

В новом здании детского сада предусмотрено всё для комфортного образовательного процесса и отдыха детей: просторные светлые игровые и спальни, спортивный и музыкальный залы. Имеется всё необходимое оборудование, включая интерактивные доски, отдельный пищеблок, медицинский и прививочный кабинеты. Для занятий с детьми есть комната психологической разгрузки с интерактивной песочницей, игрушками, удобной мягкой детской мебелью, — пояснил министр.На территории высажены деревья и цветы, детские площадки покрыты резиновой крошкой. На участках для групп установлены беседки, качели, песочницы, игровые формы для развития опорно-двигательного аппарата. Для детей старшего возраста оборудована спортивная площадка.

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