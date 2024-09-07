Уралвагонзавод отправил в войска партию Т-90М «Прорыв»

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Партию непревзойденных Т-90М «Прорыв» Уралвагонзавод отправил российским военным в канун Дня танкиста

Профессиональный праздник наши танкостроители отметили отгрузкой очередного эшелона. Они вновь доказали, что могут справиться с любой поставленной задачей.

Т-90М «Прорыв» становятся мощнее, защищеннее, в них больше инноваций и специальных технологий. Машины комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, комплексом средств снижения заметности. При этом, как и все танки Уралвагонзавода, «Прорывы» по-прежнему легки в освоении, просты в управлении и эксплуатации в самых тяжелых условиях. Т-90М традиционно обладают высочайшей ремонтопригодностью, за что тагильчан добрым словом вспоминают тысячи российских военнослужащих.

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