Экспортная поставка железнодорожной техники в Республику Казахстан

© zavod-kmz.ru

Камбарский машиностроительный завод в рамках исполнения экспортного контракта произвел отгрузку подвижного состава колеи 750 мм, состоящего из тепловоза ТУ10, двух пассажирских вагонов ВП750 ДИТС и вагона-дилижанса.

Данный состав будет эксплуатироваться на детской железной дороге в г. Семей, обл. Абай, Республики Казахстан.

© zavod-kmz.ru

Специалисты Камбарского машиностроительного завода производят комплекс пусконаладочных работ тепловоза ТУ10 и пассажирских вагонов на детской железной дороге в городе Семее Респ. Казахстан.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.