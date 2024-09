КМА-150-3 на новом шасси УРАЛ

© www.gakz.ru

АО «Галичский автокрановый завод» продолжает расширять линейку краноманипуляторных установок под брендом «Галичанин».

На днях был отгружен кран-манипулятор КМА-150-3 в комплектации «три в одном» на шасси УРАЛ-4320 (NEXT) с колесной формулой 6×6, который отправился в город Железногорск Курской области для эксплуатации на строительных площадках. Такая комплектация краноманипуляторной установки особенно пользуется спросом у покупателей, т.к. совмещает в себе кран, бурильную установку и автогидроподъемник. А современное, надежное высокопроходимое шасси УРАЛ-4320 (NEXT) позволит преодолеть любое бездорожье. Капотная кабина NEXT, обеспечит комфорт работы водителя при любых погодных и дорожных условиях.

Представленная модель имеет дополнительную опцию — тент для защиты оператора краноманипуляторной установки от осадков.

Бренд «Галичанин» вновь продемонстрировал свою способность оперативно реагировать на запросы рынка и предлагать надежные решения для своих клиентов.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.