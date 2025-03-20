Крупная партия автокранов «ГАЛИЧАНИН» отправилась в «Сургутнефтегаз»

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Акционерное общество «Галичский автокрановый завод» продолжает успешное сотрудничество с одной из крупнейших нефтяных и газодобывающих компаний России — ПАО «Сургутнефтегаз». В марте 2025 года заказчику была отгружена крупная партия автокранов КС-55713-5В-1 грузоподъёмностью 25 тонн с длиной стрелы 28,2 метра на шасси КАМАЗ-43118 в допустимых транспортных нагрузках.

Крановщики ПАО «Сургутнефтегаз» подчеркивают безотказность, плавность и высокий уровень поставляемых нами автокранов.

Это уже вторая поставка 25-тонных автокранов «ГАЛИЧАНИН» в «Сургутнефтегаз» за последние два года. Наши автокраны зарекомендовали себя в сложных климатических условиях эксплуатации, как надёжное и эффективное решение, что стало причиной повторного выбора продукции АО «Галичский автокрановый завод».

Автокраны «ГАЛИЧАНИН» продолжают оставаться одним из самых востребованных решений в сегменте кранов 25-35 тонн для нефтегазовой отрасли, подтверждая свою репутацию надёжного партнёра для крупнейших промышленных предприятий России.

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