Первый образец отечественного автокрана передан в опытно-промышленную эксплуатацию

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9 октября 2024 года в рамках XIII Петербургского международного газового форума состоялась торжественная передача в опытно-промышленную эксплуатацию ООО «Газпром трансгаз Ухта» автомобильного крана грузоподъёмностью 100 тонн производства АО «Галичский автокрановый завод».

Церемония прошла в ходе закрытого совещания по вопросам технологического развития ПАО «Газпром» в присутствии заместителя председателя правления — начальника Департамента Виталия Анатольевича Маркелова. Генеральный директор АО «Галичский автокрановый завод» Андрей Александрович Сытьков передал ключ от автокрана генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Ухта» Андрею Дмитриевичу Баранову.

Опытно-промышленная эксплуатация предсерийного образца автомобильного крана будет проходить с 18 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года на трёх объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Грязовецкое ЛПУМГ, Мышкинское ЛПМУГ, база по хранению материально-технических ресурсов г. Вологда Управления материально-технического снабжения и комплектации. На заводе-изготовителе будет организована стажировка машинистов Управления аварийно-восстановительных работ по управлению автокраном.

«Мы готовы приступить к проведению испытаний отечественного автокрана. Этот инновационный проект особо значим для нашей отрасли и решает важные задачи — импортозамещение и совершенствование системы транспортного обеспечения компании. Уверен, благодаря нашему совместному и ответственному подходу все мероприятия пройдут на высоком уровне, мы увидим хороший результат!» — отметил Андрей Дмитриевич.

В рамках официального обхода выставочной экспозиции с представленным образцом первого отечественного автокрана ознакомились Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер и заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Анатольевич Маркелов.

Проект создания автомобильного стрелового самоходного крана КС-84713-6-1 грузоподъёмностью 100 тонн с колёсной формулой 10×10/10 на специальном шасси МЗКТ-740004-010 стал важным этапом сотрудничества АО «Галичский автокрановый завод» и ПАО «Газпром». Шасси крана создано ОАО «Минский завод колёсных тягачей» — крупным производителем техники в Республике Беларусь под торговой маркой «Volat». Основными преимуществами крана являются пятисекционная стрела с овалоидным сечением и длиной до 51 метра, отечественная система управления безопасностью СБУК 341, а также способность перемещаться по объекту «крабовым ходом».

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