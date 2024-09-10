Катер «Тактика 600К» пополнил флот Северо-Восточного филиала Росморпорта

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Северо-Восточный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» приобрел маломерное моторное судно «Тактика 600К», построенное ООО «Тимакс» (Сосновка, Кировская область, Россия).

Это маломерное судно стало 5-м служебно-разъездным судном Северо-Восточного бассейнового филиала и 15-м судном в составе всего служебно-вспомогательного флота филиала.

Маломерный катер представляет собой однопалубное судно с алюминиево-магниевым корпусом, центральным расположением рубки и подвесным мотором мощностью 73,5 кВт с одним винтом фиксированного шага диаметром 38,1 см.

Конструкция судна позволяет оперативно производить монтаж эхолота-картплоттера для осуществления оперативных промеров силами дежурных лоцманов в морском порту Охотск с целью определения направления главного входного фарватера и глубин на нем. Судно с использованием специального автомобильного прицепа можно легко спускать и поднимать из воды на пологом необорудованном берегу.

Северо-Восточный бассейновый филиал планирует использовать этот катер для проведения промерных работ на акватории морского порта Охотск в устье реки Кухтуй. На борту судна будет установлен мобильный автоматизированный промерный комплекс на базе многолучевого эхолота, однолучевой эхолот и эхолот-картплоттер, сообщает РОСМОРПОРТ — филиалы.

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