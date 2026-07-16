1 день назад

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Северо-Восточный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» приобрел маломерное моторное судно «Азимут» проекта «Тактика 600К», построенное на судостроительном заводе ООО «Тимакс» (г. Сосновка, Кировская область, Россия).

Как отмечает пресс-центр предприятия, новый катер стал третьим судном навигационного обеспечения Северо-Восточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» и 18-м судном в составе всего флота филиала.

«Азимут» представляет собой однопалубное судно из алюминиево-магниевого сплава с центральным расположением рубки. В движение судно приводится подвесным мотором мощностью 95,6 кВт с одним винтом фиксированного шага диаметром 38,1 см. Судно дополнительно оборудовано подвесным аварийным мотором мощностью 7,2 кВт, который крепится на дополнительный транец.

Конструкция судна позволяет монтировать мобильный автоматизированный промерный комплекс на базе многолучевого эхолота, однолучевой эхолот и эхолот-картплоттер для проведения гидрографических работ.

С использованием специального автомобильного прицепа судно можно легко спускать и поднимать из воды на пологом необорудованном берегу.

Северо-Восточный бассейновый филиал планирует использовать это судно в морском порту Магадан для проведения гидрографических промерных работ.

Северо-Восточный бассейновый филиал уже использует судно аналогичного проекта в морском порту Охотск.