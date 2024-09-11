в России создали комфортабельный мусоровоз

© autozavod.media

Мусоровоз с задней загрузкой СМ10-02, созданный на шасси нового среднетоннажного грузовика, представили в рамках второй технологической бизнес-конференции KDM DAY в конце августа. Эта модификация еще раз продемонстрировала универсальность платформы «Валдай 12», которая подходит для создания самых разных видов специальной техники.

Новый мусоровоз имеет грузоподъемность 4 тонны и способен эффективно работать с контейнерами вместимостью от 60 до 1 100 литров. Машина оснащена системой уплотнения мусора с коэффициентом прессования 7, что позволяет загрузить в бункер объемом 10 м³ до 70 типовых 1-кубовых контейнеров. Компактные габариты (7500×2460×3250 мм), прекрасная маневренность и отличная обзорность за счет большой площади остекления кабины и системы из шести зеркал делают этот автомобиль удобным для работы в условиях плотной городской застройки и узких улиц. А высокий дорожный просвет позволяет мусоровозу без проблем заезжать на территорию полигонов ТБО для разгрузки.

Кабина «Валдая 12» гарантирует водителю высокий уровень комфорта: в его распоряжении — мультимедийная система с 9-дюймовым экраном и клавишами управления на удобном рулевом колесе, подогреваемое сиденье с механизмом подрессоривания и множеством регулировок, включая поясничную поддержку, кондиционер, спальное место для кратковременного отдыха. Механизм откидывания кабины на 40° обеспечивает легкий доступ к двигателю для технического обслуживания, что делает работу с машиной проще и безопаснее.

«Валдай 12» оснащен экономичным дизельным двигателем ЯМЗ-534 (169 л. с.), 6-ступенчатой коробкой передач и пневматической задней подвеской, которая значительно улучшает плавность хода и поддерживает постоянную погрузочную высоту вне зависимости от загрузки бункера.

«Валдай 12» стал ярким примером универсальности техники, которая подойдет клиентам для использования в самых различных сферах. Готовый продукт может быть любым — от изотермического фургона до пожарной автоцистерны, и мусоровоз — только одна из доступных модификаций. После получения технического задания от клиента ГК «СТТ» предоставляет варианты решения бизнес-задачи. Покупатель выбирает из них наиболее оптимальный, исходя из характеристик и стоимости.

© autozavod.media

«Модификация мусоровоза СМ10-02 на шасси „Валдай 12“ — эксклюзивная разработка смоленского завода КДМ. Выпускаемые нами спецмашины ежедневно помогают коммунальным службам справляться с самыми непростыми задачами, а используемые в производстве передовые решения повышают эффективность работы и самой техники, и эксплуатирующих ее организаций, — рассказала генеральный директор ООО „Завод КДМ“ Ольга Соловьева. — Мы постоянно получаем обратную связь от клиентов и стремимся удовлетворять их самые актуальные потребности. Результатом нашего сотрудничества с ГК „Современные транспортные технологии“ стала компактная, маневренная и производительная машина, способная работать на узких улицах небольших городов. Такая техника сегодня пользуется высоким спросом среди коммунальных предприятий».

«Валдай 12″ отвечает самым строгим требованиям надежности и долговечности. Прочная рама, мощный двигатель и выносливые агрегаты обеспечат этому автомобилю долгие годы службы в сложных условиях эксплуатации, — отметил генеральный директор ГК „Современные транспортные технологии“ Олег Марков. — Мы рады сотрудничать с „Заводом КДМ“ и предоставлять уникальный продукт, который отвечает потребностям наших клиентов».

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