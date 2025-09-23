Завод спецтехники «Смартэко» в сотрудничестве с компанией «Современные транспортные технологии» застроили тентованный грузовик с трёхсторонней разгрузкой объёмом 55 м³ и вместимостью 20 европаллет.

Модель рассчитана на перевозку крупногабаритных и тяжелых грузов в городе и междугородних перевозках.

Тентованная грузовая платформа

На автомобиль установлена тентованная платформа Смартэко с полезным размером: 8420×2470×2700 мм. Грузоподъемность платформы — 5690 кг.

Погрузка/разгрузка может осуществляться с любой стороны:

сверху — через сдвижную крышу;

по бокам — через сдвижные шторы;

сзади — через распашные ворота.

Алюминиевые борта высотой 600 мм с уплотнителем по всей длине, резиновыми отбойниками и внутренняя обшивка передней стенки ворот защищают груз от повреждений даже при смещении.

Напольный настил изготовлен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 21 мм. Толщина фанеры подобрана под грузоподъёмность автомобиля. Можно было бы установить фанеру большей толщины, но это повлияло бы на остаточную грузоподъёмность платформы. При этом толщина 21 мм — достаточная для этого класса машин.

Каркас платформы и каркас тента в Смартэко проходят дробеструйную обработку перед окраской полиуретановой эмалью в покрасочной камере. Всё это обеспечивает повышенную защиту от коррозии, снижает затраты на эксплуатацию и увеличивает срок службы надстройки.

Шасси

Европлатформа Смартэко установлена на шасси «Валдай 12» со сверхдлинной колёсной базой 6310 мм, которая обеспечивает хорошую управляемость даже при полной загрузке автомобиля. Общая длина шасси с надстройкой — 10 720 мм.

Полная масса автомобиля по документам — 11990 кг. Это позволяет избегать дополнительных затрат на регистрации в системе «Платон».

Двигатель и коробка

Автомобиль оснащён дизельным двигателем ЯМЗ-53445 объёмом 4,43 литра и мощностью 169 л.с. Движок работает в паре с механической 6-ступенчатой коробкой передач с повышающей высшей ступенью.

В стандартную комплектацию «Валдай 12» входит горный тормоз, который не только снижает нагрузку на тормоза, а и уменьшает расход топлива.

Подвеска

Задняя пневматическая подвеска «Валдай 12» позволяет регулировать и поддерживать погрузочную высоту платформы в широких пределах. Длинные малолистовые передние рессоры обеспечивают высокую плавность хода, что обеспечивает не только комфорт водителю, а и сохранность груза.

Гарантия на шасси: 3 года или 200 000 км пробега.

Гарантия на надстройку: 1 год или 50 000 км пробега.