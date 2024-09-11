Первая ферма по разведению австралийских раков появилась в Усманском районе

Местный житель Александр Небогин начал развивать необычный бизнес после выхода на пенсию. Запустить дело удалось благодаря гранту и мерам поддержки малого предпринимательства. Подробности — у Ирины Васильевой.

В открытых водоемах такие хищники у нас не водятся. Австралийский красноклешневой рак может обитать только в тропических условиях в теплой воде. Александр Небогин в своей подсобке организовал ферму по разведению раков — специализированный комплекс с несколькими бассейнами.

Александр Небогин:

— Это идет первая у нас подача воды — скважина. Это у нас поступает вода — фильтр очистки. Это фильтр механической очистки. Идет дальше фильтр биологической очистки. Здесь находятся микробы, которые перерабатывают продукты жизнедеятельности.

Разводит раков Александр меньше года. Тысячи особей уже ушли на продажу. Спрос превышает предложение — говорит житель Усмани. В готовом продукте и полезных микроэлементов много и вкус особенный. Организовать такой небольшой семейный бизнес удалось благодаря гранту от регионального управления сельского хозяйства. Проект получил три миллиона рублей.

Александр Небогин:

— На средства гранта, непосредственно, были куплены вот то оборудование, которое вы видите. Были закуплены все очистительные сооружения. Было закуплено водоснабжение, водоочистка, ультрафиолет. Еще у меня есть уличный бассейн. В них тоже в летний период времени выращивался рак.

Рацион у раков — особенный. Только экологически чистые продукты: отваренный гамарус, мотыль, геркулес, ячка. Чтобы все это было еще немножко вкуснее, добавляем зеленый горошек.

Чтобы грамотно наладить работу фермы, Александр взял дополнительно кредит под 1%. Такие условия в регионе предоставляют для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

В планах у Александра Небогина расширить площади и выращивать раков более крупного размера.

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