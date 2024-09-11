РКО завершило техническое наблюдение за строительством плавучих причалов проекта ТФРП.501 и ТФРП.502

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Под техническим наблюдением Московского филиала Российского Классификационного Общества завершена постройка плавучих объектов (плавучих причалов) проекта ТФРП.501 и ТФРП.502 для судов, работающих на городских линиях г. Москвы.

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