стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

РКО завершило техническое наблюдение за строительством плавучих причалов проекта ТФРП.501 и ТФРП.502

 © rfclass.ru

Под техническим наблюдением Московского филиала Российского Классификационного Общества завершена постройка плавучих объектов (плавучих причалов) проекта ТФРП.501 и ТФРП.502 для судов, работающих на городских линиях г. Москвы.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://rfclass.ru/events/2024/09/r...schih-na-gorodskih-liniyah-g-moskvy

Москва, проект ТФРП.501 и ТФРП.502
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,