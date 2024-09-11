В Москве открыта первая очередь технопарка «ЗИЛ»

© rg.ru

Эту площадку инвестору, одному из крупнейших производителей электронных компонентов для различных видов транспорта, а также сельскохозяйственной и другой специальной техники город отвел в 2019 году. Для того, чтобы поддержать его, правительство города присвоило строящемуся технопарку статус инвестиционного приоритетного проекта Москвы. Его владельцам это дает целый ряд существенных льгот по налогам, благодаря которым нагрузка по региональным налогам у них сокращается до 25 процентов.

И вот первая очередь технопарка готова. В огромном корпусе площадью 29,4 тысячи квадратных метров создано 2,6 тысячи рабочих мест. Первые резиденты уже работают.

Среди них, например, компания, которая создает зарядные станции. Для Москвы, которая быстрыми темпами заменяет автобусы с двигателями внутреннего сгорания на электробусы, они очень нужны. Еще одна компания, разработчик и изготовитель авиационных интерьеров, делает кресла для самолетов. Предпочел переехать сюда и «Сервисный центр Транстелематики», который занимается производством и обслуживанием программно-аппаратных комплексов и систем в сфере городского общественного транспорта. Нашлось место и для производителей подземных горнодобывающих машин, центра по внедрению технических средств обучения персонала атомных станций и многих других. Интерес к новому технопарку понятен. Современное оборудование рабочих мест, где 75 процентов площади шестиэтажного здания занимают уникальные лаборатории, комфортные условия труда и отдыха, плюс масса налоговых льгот от города.

Но это только начало нового технопарка. Уже в 2025 году в строй войдет и вторая очередь, благодаря которой количество новых рабочих мест увеличится до 10 тысяч. В реализацию масштабного проекта инвестор планирует вложить 13,5 миллиарда рублей. Всего в столице созданы уже 47 технопарков, в которых работают около 80 тысяч человек.

© rg.ru

© rg.ru

© rg.ru

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