В Архангельской области спустили на воду новый земснаряд проекта Ц-480ДА

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В акватории затона Лименда Котласского филиала Администрации Двинско-Печорского бассейна спустили на воду новый земснаряд проекта Ц-480ДА со свайным механизмом хода и механическим разрыхлителем. Судно изготовлено на АО «Цимлянский судомеханический завод».

Подготовительные работы по монтажу разборных секций нового земснаряда выполнялись специалистами Цимлянского судомеханического завода и Котласского филиала Администрации Двинско-Печорского бассейна на территории ремонтно-механических мастерских на специально подготовленной рабочей площадке.

В ближайшее время начнется сборка рефулера для нового земснаряда. Далее проведут испытания с пробными дноуглубительными работами, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Мелкосидящий земснаряд с современным оборудованием и эффективной технологией производства дноуглубительных работ пополнит состав технического флота Администрации Двинско-Печорского бассейна.

Несамоходный дноуглубительный земснаряд с фрезерным разрыхлителем оснащен энергетическим и технологическим оборудованием для производства дноуглубительных работ в бассейнах внутренних водных путей.

Длина корпуса — 24,5 м

Ширина корпуса — 9,5 м

Осадка средняя с полным запасом топлива — 1 м

Производительность техническая — 300 куб. м/час.

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