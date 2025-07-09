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В Архангельской области испытали морской беспилотный катер «Бриз»

Работу над проектом запустила петербургская компания «Си Проект» три года назад. Судно будет оснащено дизельным двигателем, поставленным одним из ярославских заводов, и радиоэлектронными системами связи отечественного производства.

Катер предназначен для транспортировки грузов общей массой до полутонны. Показательные маневры были организованы в преддверии экспериментальной доставки грузов на отдаленные острова региона. В июле запланированы рейсы по маршруту Архангельск — Соловки и обратно. Планируется доставить около 150 кг груза. Губернатор предложил включить в первую партию необходимый груз для Архоблэнерго.

Реализация проекта осуществляется по поручению губернатора Цыбульского в рамках соглашения, подписанного между правительством области и компаниями «Си Проект» и «Безэкипажная логистика» на Петербургском международном экономическом форуме.

Мы будем первыми, кто запустит беспилотные плавательные аппараты на службу жителям, — отметил Цыбульский в своем телеграм-канале.

Кроме того, Цыбульский инициировал обсуждение возможности получения компанией «Си Проект» статуса резидента Арктической зоны России для развертывания производства морских беспилотников на территории региона и перехода к их промышленной эксплуатации.

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