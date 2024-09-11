В селе Кощаково Пестречинского района РТ построен новый корпус завода «Кулонэнергомаш»

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Новый корпус АО «Кулонэнергомаш», построенный в селе Кощаково Пестречинского района РТ, получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Документ выдан Инспекцией государственного строительного надзора РТ.

Начало строительства двухэтажного объекта — апрель 2023 года. Здание общей площадью 4689,30 кв. м разделено на две функциональные части.

Первая часть — производственная, включает в себя шихтовый двор. На первом этаже расположены производственные помещения, цехи (литейный, механический, комплектовочный, цех окончательной сборки и ОТК), кладовые, склады, технические помещения (водомерный узел, ИТП, электрощитовая, кладовые), кабинеты и помещения сотрудников.

На втором этаже находятся бытовая и административная части корпуса. Здесь оборудованы гардеробные сотрудников с санитарно-бытовыми помещениями, пищеблок с двумя обеденными залами и сопутствующими производственными помещениями, кабинеты администрации и руководства.

Застройщик объекта — ЗАО «Кулон». Технический заказчик — ООО «НП-Проект». Генеральный подрядчик — ООО «ЖБИ Кулонстрой». Генеральный проектировщик — ООО «Консоль».

АО «Кулонэнергомаш» — завод-производитель с передовым производством, оснащённый современным оборудованием. Его основным видом деятельности является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

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