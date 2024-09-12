Первые три резидента Смоленской ОЭЗ «Стабна» создали и запустили новые производства

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Первые три резидента Смоленской особой экономической зоны «Стабна» создали и запустили свои производства по выпуску комплексов, установок для повышения безопасности и улучшения отраслевого оборудования. Уже в реализацию вложено более 1 млрд рублей.

На текущем этапе в реализацию этих проектов и развитие инфраструктуры самой ОЭЗ инвесторы уже вложили более 1 млрд руб. Все новые производства — импортозамещающие и высокотехнологичные. Благодаря этому в ближайшее время будет создано почти 130 дополнительных рабочих мест.

Отмечается, что компания «Арсенал Регионы» выпускает аппаратно-программные комплексы фотовидеофиксации для повышения безопасности дорожного движения. «Плазмамет» — установки ионно-плазменного азотирования для упрочнения деталей и инструментов, применяемых в авиационной промышленности, лифто- и станкостроении, строительстве и других отраслях. «Стэртех» изготавливает вакуумное и компрессорное оборудование, используемое в металлургии, фармацевтике и других отраслях.

Губернатор подчеркнул, что поручил организовать стажировки у резидентов с дальнейшим трудоустройством для студентов сетевых программ СмолГУ с ведущими вузами страны. Также сейчас ведем переговоры с рядом компаний, которые заинтересованы в размещении своих производств на территории преференциальной зоны. Для этого там есть все необходимое — производственный корпус, дороги с выходом к трассе М-1, возможности подключения к объектам водо-, электро-, газо-, теплоснабжения. Почти завершено строительство хозяйственно-бытового здания.

Решение о создании ОЭЗ «Стабна» было одобрено кабмином в сентябре 2021 года. На ее территории планируется реализовать не менее шести инвестпроектов, в том числе построить фабрику по производству трикотажного полотна, предприятие по сборке грузовиков-внедорожников, завод по переработке торфа. Объем частных инвестиций в проекты может составить около 10,5 млрд рублей, количество новых рабочих мест — более 600.

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