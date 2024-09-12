В I полугодии за счёт повышения эффективности производства ММК получил 2 млрд руб.

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Реализация программ повышения эффективности производства на предприятиях Группы ММК за первое полугодии принесла компании более 2 млрд рублей дополнительной прибыли.

Ключевой вклад — 1,275 млрд рублей в формирование дополнительной прибыли внесли мероприятия по повышению эффективности технологических процессов. Меры по энергосбережению принесли компании 352 млн рублей, рационализаторская и изобретательская деятельность — 284 млн рублей. За счёт реализации малобюджетных, но высокоэффективных проектов (baby capex) за полгода получено 119 млн рублей.

С точки зрения распределения сберегаемых ресурсов наибольший эффект обеспечили экономия сырья и основных материалов (913 млн рублей), топливно-энергетических ресурсов (569 млн рублей), а также вспомогательных материалов (378 млн).

Снижение расхода различных видов используемых ресурсов, проработка инструментов оптимизации бизнес-процессов, в том числе с помощью цифровизации — это приоритетные задачи стратегии ММК по повышению эффективности работы. Этот комплексный процесс затрагивает все производственные и функциональные подразделения компании. С 2016 года её результатом стало получение дополнительной прибыли в размере 45,1 млрд рублей (по отношению к 2015 году), в том числе за счет малозатратных и быстроокупаемых проектов- 6,5 млрд рублей.

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