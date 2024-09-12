Российское судостроение в августе 2024 года © sudostroenie.info

Портал Sudostroenie.info предлагает очередной обзор ключевых событий российской судостроительной отрасли за минувший месяц. О новых контрактах, спусках на воду, выходах на испытания, подъемах флага и назначениях августа 2024 года — читайте в нашем традиционном материале.

1 августа в морском порту Азов в Ростовской области началась эксплуатация плавучего причала «Дон-1 ». Причал построен на судоремонтном заводе «Моряк» по заказу судоходной пассажирской компании «Дон» для судов на подводных крыльях (СПК). Первым к новому причалу пришвартовалось СПК проекта «Валдай 45Р».

Готовность строящегося на нижегородском заводе «Красное Сормово» круизного лайнера «Николай Жарков » превысила 56% Судно является головным в серии проекта «Карелия», строящейся для группы «ВодоходЪ».

3 августа в Астраханской области спустили на воду танкер-химовоз «Волготранс-2502 ». Судно строится по проекту RST 25/7 на площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта ОСК.

В Благовещенске на Судостроительном заводе имени Октябрьской революции спустили на воду большой корабельный щит . Судно-мишень «СМ-592″ является первым в серии из трех единиц проекта 436 бис (Р).

Производственное объединение „Севмаш“ передало заказчику батопорт для 35-го судоремонтного завода. Работы выполнялись по контракту, заключенному между предприятием и институтом „Оргэнергострой“.

"Пермская судоверфь» начала подготовку к строительству корпуса круизного судна «Байкал ». Начать строительство гибридного судна планируется до конца 2024 года. В настоящее время активно разрабатывается конструкторская документация и осуществляется закупка материалов.

Судостроительный комплекс «Р-Флот» в Нижегородской области завершил постройку двух несамоходных шаланд проекта 3325. Также в августе прошли испытания, а затем состоялась передача заказчику головного земснаряда проекта 2040 «Сириус».

На Средне-Невском судостроительном заводе состоялся спуск на воду корабля противоминной обороны «Афанасий Иванников ». Это уже девятый композитный тральщик проекта 12700 «Александрит», строящийся в Понтонном.

Череповецкий судостроительный завод сдал «Государственной транспортной компании» (ГТЛК) четвертую баржу по ФНБ-проекту. Судно построено по проекту RBD4608 для работы на маршрутах от Череповца до Астрахани и обратно.

Официально завершено строительство сборщиков льяльных вод «Копорье» и «Копи». Суда построены на «Окской судоверфи» для ФГУП «Росморпорт».

Сборщик льяльных вод "Копорье" / Фото: ФГУП "Росморпорт" © sudostroenie.info

Сборщик льяльных вод «Копорье» / Фото: ФГУП «Росморпорт»

В Шлиссельбурге на Невском судостроительно-судоремонтном заводе погрузили главные двигатели на танкер «Инженер-адмирал Котов ». Танкер строится по проекту 23130 по заказу Минобороны России.

В Астраханской области завершено техническое наблюдение за строительством земснаряда «Николай Русанов ». На головное судно проекта FPDG3 выдано классификационное свидетельство Российского морского регистра судоходства.

Малое гидрографическое судно «Василий Бубнов » отправилось из Благовещенска на достроечную базу в Приморье. В Приморском крае будут проведены достройка на воде, отладка и испытания механизмов, ходовые испытания в морской акватории.

Завершена техническая приемка земснаряда «Лотос-3 ». Судно изготовлено на Судостроительном заводе «Лотос» в Астраханской области. В том же месяце состоялось подписание акта приема-передачи с «Государственной транспортной лизинговой компанией».

В Северодвинске на производственном объединении «Севмаш» проходят испытания подшипников для атомного ледокола «Чукотка». В производстве изделий задействовано сразу несколько цехов и подразделений верфи.

Во Владивостоке отправили на заводские ходовые испытания судно для добычи краба «Пума» . Строительство краболова ведется на «Восточной верфи».

Долгожданное событие произошло в Татарстане. На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького спустили на воду первое российское пассажирское судно на водородном топливе . Строительство судна «Экобалт» ведется на Зеленодольском заводе в рамках контракта с «Крыловским государственным научным центром».

На Самусьском судоремонтно-судостроительном заводе спустили на воду десятую баржу проекта RDB66.68M . Торжественная церемония прошла в Томской области 20 августа.На Балтике проходят ходовые испытания танкера «Валентин Рыков ». Судно построено на Судостроительном заводе «Волга» по проекту 03182.

Малый ракетный корабль Амур" вошел в состав Каспийской флотилии. Торжественная церемония с участием главкома ВМФ прошла в Каспийске 26 августа.

На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде продолжается строительство спасательного судна «Певек ». В августе завершилось формирование первого строительного блока. До конца 2024 года заводу предстоит завершить строительство корпуса головного судна проекта MPSV06M.

29 августа на Находкинском судоремонтном заводе заложили первый краболов проекта 03141 . Завершить строительство судна предполагается в мае 2028 года.В Ярославской области на «Верфи братьев Нобель» заложили первый краболов проекта 6135 . Судно строится по проекту «Морского инжинирингового центра СПб» для владивостокской компании «Восток».

Корабелы Балтийского завода погрузили защитную оболочку реакторов на атомный ледокол «Чукотка ». Для перемещения блок-секции весом 220 тонн было задействовано четыре портальных крана одновременно.

30 августа на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» прошла закладка подъемно-спускового плавучего ремонтного дока «Капитан Анатолий Ермолаев ». Док строится по проекту 17692, разработанному в ЦМКБ «Алмаз».

Закладная доска плавдока "Капитан Анатолий Ермолаев" / Фото: ОСК © sudostroenie.info

Закладная доска плавдока «Капитан Анатолий Ермолаев» / Фото: ОСК

Среди новых контрактов, которые принес август, стоит отметить заключение государственного контракта на постройку четырех катеров проекта «Грачонок» между Зеленодольским заводом имени А.М. Горького и министерством обороны РФ. Подписание документа прошло в рамках форума «Армия-2024».

О назначениях. В августе была образована Морская коллегия Российской Федерации. Новую структуру возглавил помощник президента РФ Николай Патрушев.Таковы главные события в августе 2024 года.

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Подготовил Александр Полунин

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