Обзор — Российское судостроение в августе 2024 года
Российское судостроение в августе 2024 года © sudostroenie.info
Российское судостроение в августе 2024 года © sudostroenie.info
Портал Sudostroenie.info предлагает очередной обзор ключевых событий российской судостроительной отрасли за минувший месяц. О новых контрактах, спусках на воду, выходах на испытания, подъемах флага и назначениях августа 2024 года — читайте в нашем традиционном материале.
1 августа в морском порту Азов в Ростовской области началась эксплуатация плавучего причала «Дон-1». Причал построен на судоремонтном заводе «Моряк» по заказу судоходной пассажирской компании «Дон» для судов на подводных крыльях (СПК). Первым к новому причалу пришвартовалось СПК проекта «Валдай 45Р».
Готовность строящегося на нижегородском заводе «Красное Сормово» круизного лайнера «Николай Жарков» превысила 56% Судно является головным в серии проекта «Карелия», строящейся для группы «ВодоходЪ».
3 августа в Астраханской области спустили на воду танкер-химовоз «Волготранс-2502». Судно строится по проекту RST 25/7 на площадке «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта ОСК.
В Благовещенске на Судостроительном заводе имени Октябрьской революции спустили на воду большой корабельный щит. Судно-мишень «СМ-592″ является первым в серии из трех единиц проекта 436 бис (Р).
Производственное объединение „Севмаш“ передало заказчику батопорт для 35-го судоремонтного завода. Работы выполнялись по контракту, заключенному между предприятием и институтом „Оргэнергострой“.
"Пермская судоверфь» начала подготовку к строительству корпуса круизного судна «Байкал». Начать строительство гибридного судна планируется до конца 2024 года. В настоящее время активно разрабатывается конструкторская документация и осуществляется закупка материалов.
Судостроительный комплекс «Р-Флот» в Нижегородской области завершил постройку двух несамоходных шаланд проекта 3325. Также в августе прошли испытания, а затем состоялась передача заказчику головного земснаряда проекта 2040 «Сириус».
На Средне-Невском судостроительном заводе состоялся спуск на воду корабля противоминной обороны «Афанасий Иванников». Это уже девятый композитный тральщик проекта 12700 «Александрит», строящийся в Понтонном.
Череповецкий судостроительный завод сдал «Государственной транспортной компании» (ГТЛК) четвертую баржу по ФНБ-проекту. Судно построено по проекту RBD4608 для работы на маршрутах от Череповца до Астрахани и обратно.
Официально завершено строительство сборщиков льяльных вод «Копорье» и «Копи». Суда построены на «Окской судоверфи» для ФГУП «Росморпорт».
Сборщик льяльных вод "Копорье" / Фото: ФГУП "Росморпорт" © sudostroenie.info
Сборщик льяльных вод «Копорье» / Фото: ФГУП «Росморпорт»
В Шлиссельбурге на Невском судостроительно-судоремонтном заводе погрузили главные двигатели на танкер «Инженер-адмирал Котов». Танкер строится по проекту 23130 по заказу Минобороны России.
В Астраханской области завершено техническое наблюдение за строительством земснаряда «Николай Русанов». На головное судно проекта FPDG3 выдано классификационное свидетельство Российского морского регистра судоходства.
Малое гидрографическое судно «Василий Бубнов» отправилось из Благовещенска на достроечную базу в Приморье. В Приморском крае будут проведены достройка на воде, отладка и испытания механизмов, ходовые испытания в морской акватории.
Завершена техническая приемка земснаряда «Лотос-3». Судно изготовлено на Судостроительном заводе «Лотос» в Астраханской области. В том же месяце состоялось подписание акта приема-передачи с «Государственной транспортной лизинговой компанией».
В Северодвинске на производственном объединении «Севмаш» проходят испытания подшипников для атомного ледокола «Чукотка». В производстве изделий задействовано сразу несколько цехов и подразделений верфи.
Во Владивостоке отправили на заводские ходовые испытания судно для добычи краба «Пума». Строительство краболова ведется на «Восточной верфи».
Долгожданное событие произошло в Татарстане. На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького спустили на воду первое российское пассажирское судно на водородном топливе. Строительство судна «Экобалт» ведется на Зеленодольском заводе в рамках контракта с «Крыловским государственным научным центром».
На Самусьском судоремонтно-судостроительном заводе спустили на воду десятую баржу проекта RDB66.68M. Торжественная церемония прошла в Томской области 20 августа.На Балтике проходят ходовые испытания танкера «Валентин Рыков». Судно построено на Судостроительном заводе «Волга» по проекту 03182.
Малый ракетный корабль Амур" вошел в состав Каспийской флотилии. Торжественная церемония с участием главкома ВМФ прошла в Каспийске 26 августа.
На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде продолжается строительство спасательного судна «Певек». В августе завершилось формирование первого строительного блока. До конца 2024 года заводу предстоит завершить строительство корпуса головного судна проекта MPSV06M.
29 августа на Находкинском судоремонтном заводе заложили первый краболов проекта 03141. Завершить строительство судна предполагается в мае 2028 года.В Ярославской области на «Верфи братьев Нобель» заложили первый краболов проекта 6135. Судно строится по проекту «Морского инжинирингового центра СПб» для владивостокской компании «Восток».
Корабелы Балтийского завода погрузили защитную оболочку реакторов на атомный ледокол «Чукотка». Для перемещения блок-секции весом 220 тонн было задействовано четыре портальных крана одновременно.
30 августа на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» прошла закладка подъемно-спускового плавучего ремонтного дока «Капитан Анатолий Ермолаев». Док строится по проекту 17692, разработанному в ЦМКБ «Алмаз».
Закладная доска плавдока "Капитан Анатолий Ермолаев" / Фото: ОСК © sudostroenie.info
Закладная доска плавдока «Капитан Анатолий Ермолаев» / Фото: ОСК
Среди новых контрактов, которые принес август, стоит отметить заключение государственного контракта на постройку четырех катеров проекта «Грачонок» между Зеленодольским заводом имени А.М. Горького и министерством обороны РФ. Подписание документа прошло в рамках форума «Армия-2024».
О назначениях. В августе была образована Морская коллегия Российской Федерации. Новую структуру возглавил помощник президента РФ Николай Патрушев.Таковы главные события в августе 2024 года.
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Подготовил Александр Полунин
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